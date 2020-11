Tragedia, 82enne cade dalla finestra e muore

CREMONA (19 novembre 2020) - Tragedia questa mattina dopo le sette in via Magenta, dove una donna di 82 anni è caduta da una finestra. Troppo gravi le ferite riportate dall'anziana che non ce l'ha fatta. Sul posto l'automedica, un'ambulanza della Croce Rossa e una volante della polizia.

