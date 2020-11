Pubblicano video mentre confezionano e consumano marijuana, quattro denunciati

CORTEMAGGIORE (18 novembre 2020) - Hanno pubblicato sui social alcuni video che li mostravano intenti a confezionare e consumare marijuana, i carabinieri li hanno tenuti d’occhio e li hanno infine denunciati. Nei guai quattro giovani dai 17 ai 25 anni residenti nella Bassa Piacentina, che ora devono rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari li hanno trovati nell’abitazione di un 25enne di Cortemaggiore, pregiudicato e sottoposto agli arresti domiciliari. I carabinieri sono entrati per il controllo di routine e i giovani hanno fornito versioni diverse e contrastanti circa la loro presenza in casa. Sono stati, quindi, perquisiti. Due di loro avevano addosso 2 grammi di cocaina e quasi 12 grammi di marijuana, oltre a 780 euro che secondo l’Arma potrebbero essere provento di spaccio. In casa c’era anche un bilancino di precisione sporco di polvere bianca. La droga, il denaro ed il bilancino sono stati subito sottoposti a sequestro, i quattro sono stati denunciati in concorso. Inoltre, il comportamento e le violazioni della misura restrittiva da parte del 25enne verranno segnalate alla competente autorità per la valutazione.

