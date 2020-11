Monticelli, cassetta a fuoco: «Vi annoiate? Fate sport»

MONTICELLI (18 novembre 2020) - La bravata di un gruppo di ragazzi annoiati, che durante le ore notturne hanno dato fuoco alla cassetta postale dell’oratorio parrocchiale di San Nazzaro, è stata spunto per una lezione più che mai importante. Infatti il circolo Anspi Sport presieduto da Antonio Saraconi, che ha sede proprio all’oratorio situato a due passi dalla chiesa, anziché commentare l’accaduto con accuse e rimproveri pesanti, stavolta ha deciso di provare a fare una proposta ai colpevoli. Sulla pagina social del gruppo e del paese è comparso il seguente avviso: «Non sappiamo chi è l’autore di questo piccolo scherzo, può anche essere un lavoro di gruppo. Però sappiamo che San Nazzaro è un po’ freddo e ci si scalda bene vicino al fuoco – è il commento ironico che precede l’appello –. Ragazzi o adulti, se vi annoiate tanto, sappiate che a gennaio, Covid permettendo, noi riprenderemo le attività di atletica leggera: venite anche voi, con l’Anspi Sport non ci si annoia». Un modo diverso per affrontare e stigmatizzare il problema, che è piaciuto ai residenti e che forse arriverà maggiormente a destinazione. Lo scopo, infatti, è comunque quello sensibilizzare i ragazzi. Invitandoli a prendere parte alle iniziative del proprio paese, convogliando la loro voglia di stare insieme, di fare e di scherzare in altre attività sicuramente più edificanti.

