Un taxi sociale per anziani e bisognosi

STAGNO LOMBARDO/GERRE DE' CAPRIOLI (18 novembre 2020) - Un taxi sociale per aiutare anziani e persone bisognose. L’unione Fluvialis Civitas, formata dai comuni di Gerre de’ Caprioli e Stagno Lombardo, ha acquistato un nuovo mezzo, una Ford ecosport, in modo da poter rendere ancora più comodo, efficacie ed efficiente questo servizio.

Il sindaco di Stagno Lombardo Roberto Mariani spiega che «grazie ai fondi dell’Unione, siamo riusciti a fare questo importante investimento che va favore delle fasce più deboli e fragili della popolazione». Un investimento importante, di circa 18 mila euro (9 mila euro derivanti da un contributo annuale straordinario di Regione Lombardia alle Unioni e il resto derivanti da fondi propri di bilancio frutto di economie degli anni passati), che però garantisce un servizio essenziale.

Le persone sole, anziane e che non riescono a spostarsi in autonomia, possono accedere al taxi sociale. Basterà contattare gli uffici dei due comuni per chiedere un aiuto.

Il primo cittadino di Gerre de’ Caprioli Michel Marchi, spiega che «si tratta di un acquisto fatto in un periodo particolare, in cui il bisogno sociale e l’assistenza alle fragilità ha bisogno di uno sforzo maggiore. Un nuovo mezzo che capita in un momento propizio che ci consentirà si svolgere un ruolo di assistenza e vicinanza alla popolazione nel miglior modo possibile».

