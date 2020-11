Colpo al Banco di Brescia, al bandito seriale 5 anni

CREMONA (17 novembre 2020) - «Nel 2007, c’è stata una recrudescenza di rapine in città, in provincia» e in tutta Italia. Tant’è che «il Ministero aveva creato una apposita rete», riversandovi «i fotogrammi di tutte le rapine» compiute lungo lo Stivale. Come quella messa a segno il 10 dicembre al Banco di Brescia, in via Mantova (oggi Ubi Banca). Un colpo da seimila euro per il bandito, berretto da baseball in testa e taglierino in pugno. Tredici anni dopo, l’assalto ha il suo colpevole: è Pietro Riccio, 40 anni, siciliano di Palermo, in passato residente a Caravaggio, condannato a 5 anni di reclusione. Il pm aveva chiesto 9 anni. Già arrestato nel 2002 a Palermo, nel 2008 rimase incastrato nelle bussole a Vicenza. Giampaolo Bellomi è l’ispettore della squadra mobile in pensione dal 2017. Oggi ha raccontato come si è arrivati a Riccio.

