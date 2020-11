Efficientamento illuminotecnico del centro storico: lavori dalla prossima settimana

CREMONA (17 novembre 2020) - Procedono gli interventi per la riqualificazione illuminotecnica in città. Dalla prossima settimana, per la durata di alcuni mesi, fatte salve ulteriori restrizioni determinate dall’emergenza sanitaria, verranno resi più efficienti con luci a LED i proiettori e i sotto gronda installati nel centro storico. Le prime vie interessate da questi lavori saranno corso Vittorio Emanuele II, via Belfuso, via Boldori, via Cavallotti, via Ugolani Dati, via Massarotti. Sono inoltre previsti interventi anche su alcuni punti luce di altre vie. Le lampade che verranno installate, come previsto dal progetto di efficientamento illuminotecnico del centro storico approvato dalla Soprintendenza, saranno di 3000 gradi Kelvin che, pur migliorando la visibilità, produrranno un effetto molto simile a quello attuale.

I lavori, sotto la supervisione dei competenti uffici tecnici dell’Amministrazione comunale, saranno eseguiti da CITELUM SA che ha in gestione gli impianti di pubblica illuminazione. Verranno adottati tutti i necessari accorgimenti per non intaccare le facciate e gli intonaci degli edifici. In ogni caso le attività di cantiere saranno preventivamente segnalate attraverso la posa di cartelli di divieto di sosta così come previsto dal Codice della Strada e dai regolamenti comunali.

Qualora dovessero insorgere problemi i proprietari degli edifici e gli amministratori di condominio, che nel frattempo saranno debitamente informati, potranno contattare i responsabili dei lavori all’indirizzo mail tecnicoip@comune.cremona.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO