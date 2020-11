Parigini, il dribbling si trasforma in un autogol

SORESINA (17 novembre 2020) - Nei guai per un presunto insulto a un agente di polizia. La frase che in un campo da calcio gli sarebbe costata un cartellino rosso e qualche giornata di squalifica, pronunciata per strada rischia di procurargli ben altre conseguenze. Vittorio Parigini, calciatore di Serie A, ora in forza al Genoa ma fino ad agosto sotto contratto con la Cremonese, deve rispondere di oltraggio a pubblico ufficiale: il vice comandante Nicodemo Guerrieri, fino a pochi mesi fa in servizio a Soresina. Tutto nasce da un’infrazione commessa l’8 luglio scorso all’incrocio per la frazione Moscona. Il vigile ferma la vettura del 24enne perché sostiene sia passata col rosso; anziché conciliare, l'automobilista contesta la sanzione e nasce un diverbio. Stando al pubblico ufficiale, il litigio si conclude con un oltraggio e la denuncia finisce in Procura. Un contenzioso come tanti? Per la giustizia sì, ma le cronache rispondono ad altre leggi e il caso assume notorietà.

