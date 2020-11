Molestie all'amante e alla moglie, condannata la cardiologa

CREMONA (16 novembre 2020) - Più di tremila messaggi mandati, in nove mesi, all’ex amante che l’aveva piantata. Soprattutto, alla moglie di lui, il vero bersaglio. Messaggi cattivi. I volantini con cui ha tappezzato la via dove marito e moglie abitavano, mettendo in piazza la relazione extraconiugale. Nella storia di corna e vendetta ci sarebbe addirittura una gravidanza inventata. Accusata di molestie, oggi è stata condannata a 5 mesi di reclusione la cardiologa ciellina Maria Lucia Eufrasia Vicario, 54 anni, natali a Campobasso, sposata anche lei, per testimone di nozze Roberto Formigoni, nel 2016 licenziata dal Niguarda, dove tutto è iniziato nel febbraio di quell’anno. Qui la cardiologa ha conosciuto l’amante (aveva in cura l’anziana madre di lui), una storia chiusa a metà aprile con strascichi «diabolici» fino al novembre successivo.

La sentenza è arrivata alle 18.12 di ieri. Il pm aveva chiesto 4 mesi di reclusione per la cardiologa condannata anche a risarcire i danni alla coppia molestata, fissando una provvisionale di 10 mila euro per la moglie, di 5 mila per il marito, la stessa chiesta dall’avvocato di parte civile Alessandro Donati.

