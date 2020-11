Scuola, alunni positivi a Monticelli: stop a una quarta elementare e una prima media

MONTICELLI (16 novembre 2020) - Il sindaco Gimmi Distante e il vice Giuseppe Papa informano che sono stati rilevati casi di positività al Covid a scuola, per la precisione in una quarta elementare e in una prima media: “Il Servizio di Igiene Pubblica dell'Ausl ha tempestivamente informato la dirigenza scolastica che ha attivato in via cautelativa le misure di sicurezza sanitaria, sospendendo preventivamente già da domani l’attività delle classi interessate, in attesa che venga completato l'iter di screening secondo i protocolli vigenti. Sarà cura della dirigenza scolastica e dell’Ausl aggiornare le famiglie in merito alla situazione in conformità delle vigenti disposizioni sanitarie. Nel frattempo possono proseguire in sicurezza le attività scolastiche per il resto delle sezioni della scuola elementare e media. Cogliamo l’occasione per augurare pronta guarigione ai bambini coinvolti e per ringraziare la scuola e le famiglie per la collaborazione”.