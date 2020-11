«Subito nuove misure per aiutare l’economia»

CREMONA (16 novembre 2020) - Arrivano da destra, da sinistra e anche dal gruppo misto le proposte di ulteriori interventi di sostegno per le categorie e per i lavoratori più colpiti dalle conseguenze economiche delle misure di contenimento dell’epidemia. Verranno discusse nel corso del Consiglio comunale fissato per giovedì, ancora una volta in videoconferenza. A giugno il piano dell’amministrazione da due milioni di euro di interventi straordinari per il sostegno all’economia locale aveva avuto, dopo un lavoro di mediazione e di taglia e cuci, il sostegno anche dell’opposizione ed era stato votato all’unanimità. Così, anche le nuove proposte potrebbero essere riunite in un unico ordine del giorno votato all’unanimità. Per tutti un’intesa sarebbe auspicabile, ma restano alcuni nodi da sciogliere.

