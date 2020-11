Ruba una Mercedes, identificato e denunciato

CASTELVETRO PIACENTINO (16 novembre 2020) - La scorsa estate ha rubato un’auto, ma grazie alle telecamere di videosorveglianza e ai sistemi di lettura targa in funzione in buona parte del territorio piacentino, i carabinieri sono arrivati a lui. Stiamo parlando di un 36enne di nazionalità albanese che vive a Castelvetro: è stato identificato e denunciato per furto dai militari dell’aliquota operativa del nucleo radiomobile di Bobbio, in collaborazione con gli uomini della stazione dell’Arma di Agazzano. L’episodio risale allo scorso luglio, quando a Gazzola, piccolo borgo della Val Trebbia, il 36enne si è impossessato di una Mercedes con targa svizzera. Proprio quest’ultimo aspetto ha evidentemente fatto pensare all’uomo che sarebbe riuscito a farla franca, visto che la targa straniera poteva non essere riconosciuta dai sistemi di lettura. Si sbagliava. La denuncia di furto era stata presentata immediatamente dal proprietario, un 51enne residente proprio in Svizzera ma domiciliato nel Piacentino.

