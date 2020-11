«L’ imprenditore del futuro», Grazioli in copertina

SONCINO (16 novembre 2020) - Michele Grazioli, ormai ex enfant prodige e oggi imprenditore 25enne di successo, è stato inserito nell’ultimo numero di Capital, la rivista italiana specializzata in economia e finanza, come frontman della new economy intelligente e innovativa. Il businessman soncinese, già tra i 100 under 30 più influenti dello Stivale secondo Forbes, divide oggi la sua vita fra copertine di settore, tanto lavoro in giro per il mondo e volontariato nel borgo con gli Amici della Rocca di cui è vicepresidente. Il segreto del successo del soncinese, in un mondo di squali dove la competizione è pane quotidiano e per gli under 30 italiani l’handicap principale è partire ben lontani dalla Silicon Valley, è stato appunto lo sviluppo di una IA (cioè l’intelligenza artificiale, un programma per semplificare) che calcola l’impatto e le conseguenze delle scelte fatte da un’azienda prima che vengano prese. Questa invenzione è alla base soprattutto di Vedrai, la sua più recente startup.

