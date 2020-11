L’alcol dilaga: la bottiglia come ansiolitico

CREMONA (15 novembre 2020) - Nuovo lockdown, nuovo allarme dipendenze. Ed è l’abuso di alcol, ora, a fare alzare il livello di attenzione sul territorio cremonese. Basta guardare i numeri: dopo la prima chiusura forzata di marzo, al Servizio Dipendenze di Asst Cremona si è assistito ad un’impennata di richieste di aiuto: 8,5% di utenza in più rispetto a prima. E guardando ai numeri assoluti, se tra settembre e ottobre 2019 al centro di via Postumia erano seguiti 283 pazienti, un anno dopo l’utenza conta 307 persone, la maggior parte uomini di età compresa tra i 30 e i 49 anni. «È l’effetto booster causato dall’isolamento forzato che, come abbiamo già avuto modo di denunciare, è stato deleterio per ogni forma di dipendenza, che si tratti di droghe o alcol – afferma Roberto Poli, guida del Serd di Cremona, che ora si trova a fare da argine ad una nuova emergenza –. È stata molto più facile la ricaduta per chi aveva già sviluppato la patologia, ma altrettanto semplice è stato cedere alla consumazione smodata, fino all’abuso, da parte di chi magari prima non aveva sviluppato un utilizzo patologico; ci sono persone, poi, che per la prima volta si sono avvicinate agli alcolici e via via ne sono diventate schiave». Le casistiche sono tante e spesso intrecciate ad altre forme di abitudini pericolose: si parla infatti di «cross-dipendenza». «Il passaggio da una forma di dipendenza all’altra in questo caso è dovuto soprattutto alla facile reperibilità dell’alcol rispetto alle sostanze stupefacenti, che in circostanze come il lockdown, pur continuando a circolare sulle piazze di spaccio, sono più complicate da acquistare – prosegue Poli – . Il lockdown ha poi smascherato alcune situazioni che erano latenti: in famiglia, nelle relazioni quotidiane, ci si è accorti di comportamenti che magari erano sottotraccia e che sono poi esplosi in tutta la loro gravità».

