Un bacio oltre il cristallo sessant’anni dopo il sì

CREMONA (15 novembre 2020) - La vita qualche volta regala storie che sarebbero sceneggiature di un bellissimo film. Come quella di Mario Lucio 91 anni e Maria Stella 88, che hanno festeggiato qualche giorno fa le nozze di diamante, 60 anni di vita insieme. E l’amore immenso che ci può essere dopo tanta strada fatta l’uno accanto all’altro, è tutto nel modo in cui Mario ha voluto celebrare questo traguardo importante organizzando una sorpresa alla sua Stella. C’è un particolare, però. La sua Stella, da qualche tempo, si trova in Rsa a Soresina, e questi mesi di pandemia rischiavano di compromettere il loro incontro, di rovinare la loro festa. Così lo staff dello Zucchi Falcina ha cercato il modo di organizzare tutto perché i due sposi, potessero in qualche modo comunque vedersi. Le nozze di diamante dovevano assolutamente poterle festeggiare. Mario così si è preparato, ha scritto un bel biglietto di auguri, confezionato l’album dei ricordi, acquistato un bellissimo mazzo di rose rosse e bianche e ha fatto recapitare tutto all’istituto. E poi la sorpresa più bella di tutte. Il personale ha accompagnato Stella e i suoi regali, davanti ad una grande vetrata che dà sull’esterno della casa di riposo. Dall’altra parte del vetro c’era Mario ad aspettarla e così i due coniugi hanno potuto salutarsi.

