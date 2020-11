Elisa, radiografia dell’incidente

PIZZIGHETTONE/MALEO (15 novembre 2020) - La riproduzione della tragedia a fini d’indagine. Tre mesi dopo l’incidente che ha spezzato la vita della 34enne Elisa Conzadori e sollevato mille interrogativi sulla sicurezza della linea ferroviaria, oggi al passaggio a livello tra Maleo e Codogno va in scena la ricostruzione cinematica di quei drammatici momenti. La perizia, ritenuta fondamentale per l’inchiesta, è stata disposta dalla Procura di Lodi per cercare di capire come sia avvenuto il tragico scontro tra la Citroen C1 della giovane donna pizzighettonese e il treno in viaggio lungo la linea Codogno-Cremona; l’obiettivo di fondo dell’accertamento è stabilire cosa non abbia funzionato e delineare le eventuali responsabilità. All’esame saranno presenti gli agenti della Polfer, i periti nominati dalla famiglia e quelli indicati dalle tre persone che al momento risultano indagate: gli addetti della squadra manutenzione di Rfi, che pochi giorni prima dell’incidente erano al lavoro lungo quell’attraversamento ferroviario per sostituire il sistema di regolazione delle sbarre, intervento soltanto iniziato e mai portato a termine.

