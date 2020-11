Schianto e auto ribaltata, due feriti lievi in piazza Risorgimento

CREMONA (14 novembre 2020) - E' di due feriti lievi e sei persone coinvolte, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina attorno alle 6 in piazza Risorgimento. Tre le auto che sono venute a collisione, ma per fortuna non ci sono feriti gravi. Tra gli altri, coinvolto anche un edicolante (rimasto illeso) mentre andava ad aprire l'edicola di piazza Roma.

