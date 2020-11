Il fagiano fa visita all’edicola

SAN DANIELE PO (14 novembre 2020) - Sorpresa, l’altra mattina, in piazza della Pace, vicino all’edicola di Jessica Caletti. Verso le 7.30 infatti un fagiano è stato avvistato in paese. È stato Franco Morganelli, padre della titolare del bar Centrale di via Faverzani a catturare l’animale. Il timore che potesse finire in mezzo alla strada e quindi potesse essere investito, ha creato non poco scompiglio nelle prime ore del mattino nel centro rivierasco. Con abilità il fagiano è stato catturato e subito liberato in aperta campagna. Un evento davvero curioso per il quale non poteva mancare la classica foto ricordo per immortalare il momento.

