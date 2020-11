Tentata rapina a un'anziana, lei lo fa fuggire

CASTELLEONE (14 novembre 2020) - Suona alla porta di un'anziana per consegnare un pacco e all'improvviso, dal contenitore, estrae una pistola. Intima alla donna di consegnargli l'orologio ma con coraggio la castelleonese si oppone alla richiesta e corre in strada chiedendo aiuto. Il finto corriere a quel punto si dà alla fuga. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO