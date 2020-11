L’ultimo volo di Bartolomeo, il paese saluta l’uomo delle mongolfiere

CAPPELLA CANTONE (14 novembre 2020) - Ha regalato ai cremonesi uno spettacolo che non conoscevano, colorando i cieli della provincia con le traiettorie delle sue mongolfiere. Un’ispirazione, poi formalizzata in una società, che nei primi anni del nuovo millennio l’ha reso celebre ben oltre i confini del piccolo comune, Cappella Cantone, in cui risiedeva. Bartolomeo Chiozzi, 73 anni, si è spento giovedì; dal malore che l’aveva colpito lo scorso anno non è più riuscito a riprendersi completamente, e negli ultimi giorni le complicazioni di un quadro clinico comunque già compromesso hanno preso il sopravvento. Oltre alla moglie, Katia lascia le figlie Nicoletta e Gemma, e le nipoti Anita, Nora, Maddalena, Tea e Leda. Il funerale è in programma questa mattina alle 10 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria dei Sabbioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO