La voce di Sant'Omobono al cuore della città

CREMONA (13 novembre 2020) - La nuova ondata di Coronavirus non ha dissuaso i cremonesi dall'omaggio a Sant'Omobono, patrono della città e della diocesi. Certo la Cattedrale non era affollata come negli anni precedenti, ma la presenza alla concelebrazione pontificale presieduta alle 10.30 dal vescovo Antonio Napolioni – reduce, in ottima forma, da un intervento chirurgico – è stata comunque notevole, con i fedeli distribuiti nella navata centrale, in quelle laterali e nei transetti.

Il vescovo Napolioni, all’omelia, ha dato voce allo stesso patrono indicando tre momenti di riflessione sulla difficile fase storica che stiamo attraversando: il silenzio, il risveglio, lo sguardo sul futuro. «In questo giorno di festa – ha esordito – scendiamo pellegrini alla cripta del nostro santo patrono per consegnargli pene e speranze dei nostri cuori, il dolore per chi è morto in quest’anno di grande prova, timore e fatica per l'incertezza che viviamo, la ricerca di fondate speranze per i tempi che verranno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO