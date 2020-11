Rifiuti abbandonati in centro, il sindaco: 'Che vergogna'

CASTELLEONE (14 novembre 2020) - Gli abbandoni abusivi in aperta campagna non sorprendono più; gli accumuli seriali di spazzatura a due passi dalla Galleria Sorini, nel cuore del centro storico, sì. Sorprendono e indignano. Perché dimostrano che nessun angolo del territorio comunale è esente dal degrado, nemmeno una zona adibita al passeggio tra palazzi e negozi. Vero che in tempi di lockdown il viavai di persone non è quello dei giorni normali, ma lungo i marciapiedi all’angolo tra via Crotti e piazza Strafurini di persone ne transitano sempre. A qualsiasi ora, anche solo per portare a spasso il cane. Eppure c’è chi insiste con gli scarichi selvaggi e posiziona ai piedi di un cestino pubblico l’immondizia di casa. Nell’ultima settimana si è ripetuto due volte: otto borsine colme di sporcizia la prima, due la seconda. Infuriato il sindaco Pietro Fiori: «Sono comportamenti vergognosi e inaccettabili, una grave mancanza di rispetto nei confronti della stragrande maggioranza dei castelleonesi che rispetta le regole e non insozza la città. Ma stavolta non lasceremo nulla di intentato, anche perché abbiamo una traccia. Se riusciremo a identificarlo, gli verrà comminata una sanzione esemplare».

