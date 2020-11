Evade 4 volte dai domiciliari: arrestato dai carabinieri

SORESINA (13 novembre 2020) - I carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di aggravamento della detenzione domiciliare con la custodia in carcere, emessa dal Magistrato di Sorveglianza del Tribunale di Mantova nei confronti di un 32enne italiano residente a Soresina. Il provvedimento in questione scaturisce dalle segnalazioni e denunce effettuate dagli stessi militari a seguito delle reiterate violazioni alla detenzione domiciliare – a cui l’uomo era già sottoposto da tempo – commesse dallo stesso negli ultimi due mesi ed accertate dai Carabinieri di Soresina nel corso dei servizi di controllo del territorio. In un’occasione veniva sorpreso a bordo di un’autovettura, violando le prescrizioni a cui era sottoposto, e ricondotto presso la propria abitazione veniva trovato in possesso di una pianta di marijuana in fase di fioritura e pertanto denunciato per evasione e segnalato alla Prefettura di Cremona per la sanzione amministrativa connessa allo stupefacente rinvenuto. In altre tre occasioni i carabinieri lo sorprendevano, senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione e pertanto veniva denunciato sempre per evasione. Il 32enne è stato tradotto presso la casa circondariale di Cremona.

