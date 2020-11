Si licenziano e vanno in giro per il mondo

OLMENETA (13 novembre 2020) - «Ovunque tu vada, vacci con tutto il tuo cuore». Le parole del filosofo cinese Confucio racchiudono appieno il senso della scelta dei due giovani sposi Jessica Guarneri e Luca Cavalli di Olmeneta: lasciare il lavoro, la famiglia e gli amici e partire, insieme, alla scoperta dei popoli del mondo. Nonostante la pandemia globale, nonostante i dubbi e i timori che inevitabilmente accompagnano un cambiamento drastico. Un cambiamento alla ricerca della felicità. E dopo l’aver aiutato bambini e famiglie in difficoltà di Thailandia, Vietnam e India durante il viaggio di nozze del 2018, ora per Jessica e Luca si sono aperte le porte del Portogallo (in attesa di poter tornare in Asia).

