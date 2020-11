Truffa, piatti al tartufo consegnati e mai pagati

VESCOVATO (13 novembre 2020) - Ordinano cibo e bevande di ottima qualità, con porzioni abbondanti da asporto, con una scusa se lo fanno consegnare a domicilio o lo ritirano direttamente al ristorante promettendo di pagare. E poi non saldano il conto. Un raggiro in cui sono rimasti coinvolti ristoratori di tutto il territorio e anche della città. Altri invece, come Federico Malinverno de La Crepa di Isola Dovarese si sono accorti del trucchetto. È stato proprio il titolare del locale in riva all’Oglio a lanciare un appello e a mettere in allerta i colleghi ristoratori. Diversi gli escamotage che questa coppia di persone di Vescovato hanno messo in campo in queste settimane. In un locale di Pieve San Giacomo ad esempio questa sedicente persona, un uomo che si spaccia per cliente abituale ha ordinato piatti raffinati a base anche di tartufo, un menù e prodotti per svariate centinaia di euro. Con la scusa di una gamba rotta ha fatto ritirare la merce ad una complice spiegando il finto problema di salute e dicendo che sarebbe poi passato a pagare. Ovviamente nessuno ha poi mai saldato il conto. Proseguono le indagini dei carabinieri.

