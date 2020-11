Assembramenti fuori dal bar: 280 euro di multa

SORESINA (13 novembre 2020) - E’ costato caro l’irrinunciabile caffè del mattino: 280 euro. E’ l’importo della sanzione comminata a due avventori del bar Italia, sorpresi dai carabinieri a sorseggiare la bevanda nelle immediate vicinanze del locale. Anzi, praticamente all’ingresso, benché sbarrato dalla titolare. A sua volta multata dai militari per non aver allontanato i clienti generando, così, un assembramento. La proprietaria, di nazionalità cinese, in realtà sostiene d’aver ricordato alle persone alle quali aveva servito il caffè in confezione d’asporto che non potevano sostare lì, solo che le sue raccomandazioni non sono evidentemente servite.

