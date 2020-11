«Cremona is music», la Regione finanzia un progetto del Comune

CREMONA (12 novembre 2020) - C’è anche un progetto del Comune di Cremona tra quelli ammessi al finanziamento del bando per promuovere, a livello territoriale, la destinazione Lombardia. Alla misura, approvata da una delibera di Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda Lara Magoni, potevano partecipare soggetti pubblici e privati.

I progetti finanziati sono 15 e coprono molte provincie lombarde: 4 in provincia di Bergamo e altrettanti in quella di Brescia; 2 a Lecco e Sondrio; 1 a Como, Cremona e Varese.

“Un bando che ha ottenuto un ottimo riscontro in termini di domande presentate - dice l’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Lara Magoni – con il quale abbiamo voluto offrire ai territori la possibilità di essere protagonisti. La rinascita della Lombardia deve ripartire dalle sue bellezze, e valorizzarne le peculiarità artistiche, culturali, storiche ed enogastronomiche significa esaltare un patrimonio unico. Stiamo vivendo un periodo difficile. Proprio per questo abbiamo voluto dare un segnale forte, sostenendo le migliori proposte provenienti da tutta Lombardia in una logica decentrata di marketing territoriale”.

I progetti finanziati rispondo al criterio di declinare a livello territoriale la campagna di riposizionamento della Lombardia come destinazione turistica “Vorrei che la vedessi come me, tutti i giorni”, con la produzione e/o il riadeguamento dei relativi materiali di comunicazione e attività di pianificazione media.

“Stiamo lavorando per mantenere alta l’attenzione sulla bellezza della Lombardia ed esprimere riconoscibilità utilizzando un unico concept grafico con un linguaggio coordinato e omogeneo – aggiunge l’assessore Magoni -. La campagna ‘Vorrei che la vedessi come me, tutti i giorni’ promuove e valorizza tutti i territori e viene co-creata insieme agli stessi al fine di generare una narrazione corale delle attrattive artistiche, paesaggistiche ed enogastronomiche della nostra variegata Regione. Insieme alla continuità nella comunicazione, anche la formazione degli operatori ha un ruolo importante ed è uno dei capisaldi della ripartenza di un settore che rimane un settore ad alta intensità di capitale umano, in cui la componente relazionale è uno dei fattori fondamentali per attrarre turisti”.

COMUNE DI CREMONA – TITOLO DEL PROGETTO: CREMONA IS MUSIC - Il progetto prevede la realizzazione di video emozionali, video spot, attività digitali e inserzioni su stampa, continuando lo storytelling che vede protagonista Virginia Villa, direttore del Museo del Violino e testimonial della campagna, affiancata dalla musicista Lena Yokoyama, la violinista che ha suonato in cima al Torrazzo e sul tetto dell’ospedale di Cremona durante il lockdown. Contributo assegnato: 25.800,00 euro.

