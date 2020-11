L'Ana si dissocia: il cappello alpino accostato a contenuti politicizzati, grotteschi, volgari o offensivi

MILANO (12 novembre 2020) - L’Associazione Nazionale Alpini si dissocia da qualunque forma di comunicazione diffusa attraverso i media (compresi i social network) "i cui contenuti siano politicizzati, grotteschi, volgari o offensivi". In particolare, l’Ana deplora il fatto che "i protagonisti di queste iniziative indossino il cappello alpino, un simbolo indissolubilmente legato all’Associazione stessa ed ai valori di cui essa è custode: valori fatti di amore per la Patria, spirito di servizio, solidarietà, rispetto per le istituzioni e le persone". Pertanto l’Ana non può che prendere fermamente le distanze da questo tipo di messaggi, i quali, anche se ispirati da spirito goliardico, non possono essere accostati, per alcuna ragione, all’essenza dei valori alpini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO