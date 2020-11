Nassiriya, commemorati i caduti della strage

CREMONA (12 novembre 2020) - In occasione della Giornata nazionale della memoria per i caduti civili e militari nelle missioni internazionali per la pace, questa mattina, al parco Caduti di Nassiriya (via Trebbia, angolo via Massarotti), si è tenuto un momento di raccoglimento davanti al cippo che ricorda i civili e i militari morti a causa di un attentato terroristico che devastò la base italiana Maestrale a Nassiriya in Iraq il 12 novembre del 2003. Prima hanno risuonato le note del Silenzio, mentre due carabinieri, in alta uniforme, erano posti ai lati del cippo commemorativo davanti al quale era già stata collocata una corona d’alloro, è seguita poi la lettura dei nomi dei 19 italiani morti nell’attentato.

Un omaggio silenzioso e sobrio, nel rispetto delle vigenti misure di contrasto alla pandemia, al quale hanno partecipato il sindaco Gianluca Galimberti, il Prefetto Vito Danilo Gagliardi, il Questore Carla Melloni, il Tenente Colonnello Giovanni Petrocelli, Vice Comandante del X Reggimento Genio Guastatori, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Tenente Colonnello Giuliano Gerbo, e il Colonnello Cesare Maragoni, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza. Alla cerimonia è intervenuta una rappresentanza della sezione cremonese dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo.

