Ex ammasso, il sindaco scrive a Conte

SAN DANIELE PO (12 novembre 2020) - Il sindaco Davide Persico scrive al presidente Giuseppe Conte. Al centro della missiva i contributi pari a 2 milioni di euro che il Governo aveva stanziato nel 2017 per la ristrutturazione e la riqualifica dell’ex ammasso del grano con il bando 'Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati e di riflesso il rilancio economico del paese rivierasco'.

Dal 2017, con tempi molto lunghi, si sono susseguiti diversi decreti, nomine e rimodulazioni della commissione giudicatrice, fino all’emissione di un regolamento che prevedeva, oltre alla documentazione dettagliata da predisporre per i lavori anche il progetto esecutivo, per la realizzazione del quale, nelle tempistiche dettate dal Governo.

Poi si è manifestata la crisi pandemica e qui sono iniziati i problemi gravi. «Diverse vittime in paese, tasso di mortalità salito del 120% in pochi mesi, morte del responsabile economico del Comune che gestiva le finanze da circa un decennio e la comparsa di problemi finanziari importanti sia per l’ente pubblico, sia per esercizi e imprese locali. Le chiedo, la possibilità di accelerare le tempistiche di assegnazione dei fondi. Il contributo sull’opera di San Daniele Po garantirebbe un rilancio economico comunale e anche delle aziende del territorio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO