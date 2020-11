Auto ribaltata nel canale, paura per un 20enne e un 23enne

CASALBUTTANO (11 novembre 2020) - Un grande spavento che, per fortuna, sembra non aver portato con sé particolari conseguenze dal punto di vista fisico. Fuoristrada da brividi, alle 15.30 di oggi, lungo via Bergamo a Casalbuttano: se la cavano con alcune contusioni il 20enne e il 23enne rimasti coinvolti nel sinistro, poi trasportati all’ospedale Maggiore di Cremona per accertamenti. La Fiat Punto su cui stavano viaggiando si è ribaltata a lato della carreggiata con l’utilitaria che ha terminato la propria marcia all’interno del vicino canale di irrigazione. Sul posto la Croce Rossa di Cremona con un’automedica a supporto, oltre gli agenti della polizia stradale di Cremona, i quali hanno effettuato i rilievi del caso.

