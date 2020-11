Muratore 60enne cade dall’impalcatura: grave

CRMEONA (11 novembre 2020) - È ricoverato all’ospedale Maggiore in pericolo di vita dal primo pomeriggio di oggi l’operaio edile sessantenne cremonese protagonista del grave infortunio sul lavoro, una caduta, avvenuto poco prima delle 13.30 in una villetta di via Rosario dove sono in corso i lavori per il rifacimento della facciata, intervento svolto per conto dei proprietari dell’immobile da un’impresa edile cremonese.

Mentre si trovava sopra una delle impalcature allestite intorno alla casa, l’uomo è caduto da un’altezza di circa due metri e mezzo. Nell’impatto a terra ha battuto la testa. Le condizioni dell’operaio sono apparse da subito molto gravi. Nell’arco di pochi minuti sono giunti sul posto gli operatori del servizio 118, a bordo di automedica e ambulanza, che hanno prestato i primi soccorsi all’uomo, poi trasportato nel nosocomio cittadino. Sul posto anche carabinieri e Ats.

