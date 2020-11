Covid: in provincia di Cremona altri 193 contagi

CREMONA - Sono 193 i nuovi contagi riscontrati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. Negli ospedali del territorio i ricoverati per Covid sono 249. Al Maggiore di Cremona 84 (12 in terapia intensiva), all'OglioPo di Casalmaggiore 40 (4 in terapia intensiva) e a Crema 125 (11 in terapia intensiva).

In Lombardia, a fronte di 52.712 tamponi effettuati, i positivi sono 8.180. Il rapporto è pari al 15,5%. I guariti/dimessi sono 1.615. Sono 152 i morti.

In Italia sono 32.961 i nuovi contagi da coronavirus. Le vittime sono 623 e portano il totale a 42.953. A quasi 11 mesi dall’inizio dell’emergenza, l’Italia supera il milione di casi Covid 19. I contagiati totali, compresi guariti e vittime, sono 1.028.424.

La situazione in Lombardia

i tamponi effettuati: 52.712, totale complessivo: 3.377.673

i nuovi casi positivi: 8.180 (di cui 443 'debolmente positivi' e 69 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 124.025 (+1.615), di cui 6.664 dimessi e 117.361 guariti

in terapia intensiva: 764 (+56)

i ricoverati non in terapia intensiva: 6.907 (+225)

i decessi, totale complessivo: 18.723 (+152)

I nuovi casi per provincia

Milano: 3.148, di cui 1.149 a Milano città

Bergamo: 168

Brescia: 576

Como: 958

Cremona: 193

Lecco: 243

Lodi: 131

Mantova: 248

Monza e Brianza: 854

Pavia: 385

Sondrio: 63

Varese: 943

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO