Da Brescia a Cremona per pescare, multati dai carabinieri

CREMONA (11 novembre 2020) - Da Brescia a Cremona per pescare lungo il Po. I carabinieri del radiomobile, nel corso dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno sanzionato due romeni. Controllati lungo l’argine del Po, hanno fornito una autocertificazione attestante uno spostamento iniziato da Brescia con destinazione Cremona, percorrendo l’autostrada A21, per recarsi a pescare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO