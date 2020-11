Perde il controllo dell'auto, finisce contro un mezzo parcheggiato e si ribalta

CREMONA (10 novembre 2020) - Incidente poco prima delle 20 in via Giordano all'angolo con via Altobello Melone. Una giovane automobilista ha perso il controllo della sua auto ed è finita contro un mezzo in sosta ribaltandosi. Sul luogo dello schianto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la polizia. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per la 33enne condotta all'Ospedale Maggiore in codice verde.

