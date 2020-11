Vaccino, Pan: «Ma serve prudenza»

CREMONA (11 novembre 2020) - L’annuncio è dell’altro ieri: il vaccino anti-Covid sviluppato congiuntamente dalla Pfizer e BioNTech è risultato efficace nel prevenire il 90% delle infezioni durante la fase 3 della sperimentazione, che è ancora in corso. Dunque, la corsa al vaccino, che sta coinvolgendo centinaia di laboratori in tutto il mondo e le più importanti case farmaceutiche internazionali, sembra avere il primo «vincitore». Una gara contro il tempo e per la vita, che coinvolge però anche molti interessi finanziari. Non a caso le Borse sono schizzate alle stelle non appena resa pubblica la notizia.

«Ma è indispensabile avere molta prudenza – avverte l’infettivologo Angelo Pan, primario di Malattie Infettive all’ospedale Maggiore – . La dichiarazione è senz’altro importante ed ha mille implicazioni, ma occorre cautela. Al momento infatti non abbiamo notizie più dettagliate. Sappiamo che la sperimentazione ha coinvolto 43.538 persone e che si sono verificati solo 94 casi di Covid. Quello che non sappiamo è quale tipo di infezione prevenga. Mi spiego: non sappiamo se protegga da un’infezione lieve, non conosciamo la sua efficacia sugli anziani o immunodepressi così come su tutta la fascia di popolazione considerata fragile per la quale il vaccino è di fatto un salvavita».

