«Troppa gente in giro», stretta sui controlli

CREMONA (10 novembre 2020) - Torna a farsi sentire l’esigenza di alzare ulteriormente il livello di attenzione nei riguardi della diffusione del virus, specie sui territori inseriti nella cosiddetta zona rossa come il nostro, e torna pertanto a riunirsi il Comitato Provinciale per l’Ordine pubblico e la Sicurezza, convocato d’urgenza questo pomeriggio dal Prefetto di Cremona, Vito Danilo Gagliardi, per dare seguito allo specifico impulso proveniente dal Ministero dell’Interno circa la possibilità, prevista dal più recente Dpcm, per i sindaci di intervenire in modo chirurgico con misure restrittive su aree, strade e piazze maggiormente esposte al rischio di assembramento.

Nel corso della riunione, cui hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze dell'ordine, il Presidente della Provincia, i sindaci di Cremona, Crema e Casalmaggiore e i rispettivi Comandanti delle Polizie Locali, oltre al Comandante della Polizia Provinciale e al Comandante della Sezione Provinciale della Polizia Stradale, è stato analizzato l’andamento attuale del contagio e dei controlli sul rispetto delle misure di lockdown sul nostro territorio. «Da tale esame - si legge in una nota della Prefettura - è emersa una situazione fondamentalmente sotto controllo ma delicata, che non fa registrare rischi di assembramento localizzati in singole aree o piazze, piuttosto un fenomeno diffuso sul territorio di spostamenti in numero piuttosto elevato e di presenze oggettivamente consistenti per le strade cittadine, circostanza che richiede maggiore collaborazione e senso di responsabilità collettivo, nel quadro di una situazione che si prende atto come sia diversa rispetto a quella che ha riguardato lo scorso lockdown, ma non per questo da sottovalutare».

«Alla luce di tutto questo, al fine di evitare un ulteriore recrudescenza del numero di contagi che possa farci rivivere l’esperienza dello scorso inverno e mettere in difficoltà il sistema sanitario, il Prefetto al termine dell’incontro ha dato precisa disposizione per un’ulteriore intensificazione dei controlli, sotto il profilo non solo quantitativo ma anche qualitativo, non dovendosi più limitare le Forze dell'ordine e gli agenti delle Polizie Locali alla semplice attività di sensibilizzazione ma provvedendo se necessario a sanzionare i comportamenti in violazione delle norme di contenimento».

