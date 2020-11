Un caso positivo nell’ufficio Gip: tampone a tutti i dipendenti

CREMONA (10 novembre 2020) - Un dipendente amministrativo dell’ufficio Gip è risultato positivo al Covid-19, quattro colleghe sono in quarantena fiduciaria sino al 18 novembre prossimo. Al lavoro ne restano due, a turno. Ed è risultato positivo al Covid anche un pm: da due settimane si sta curando a casa. «Nessun allarmismo», ma «in via cautelare», il presidente del Tribunale, Anna di Martino, ha disposto che tutti i dipendenti facciano il tampone. Hanno iniziato lunedì. «Ho programmato l’attività di sottoposizione al tampone laringo faringeo di tutti i dipendenti del Tribunale in collaborazione con Ats Valpadana e Atts - spiega il presidente di Martino -. Ringrazio pubblicamente Ats Valpadana e la sua articolazione Atts Cremona per la enorme collaborazione prestata, pur se non strettamente dovuta».

