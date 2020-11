Posa fibra ottica: lavori all'incrocio tra viale Po e via Fulcheria

CREMONA (10 novembre 2020) – Proseguono i lavori di posa della fibra ottica in città da parte di A2A Smart City. Da domani, mercoledì 11 e sino a venerdì 13 novembre, sarà interessato dall'intervento l’incrocio tra viale Po e via Fulcheria. Per consentire la posa dei sottoservizi in sicurezza e garantire il regolare passaggio veicolare, sarà messo a lampeggio il semaforo e la viabilità sarà gestita da movieri in modo da poter regolare il traffico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO