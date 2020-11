Progetto Minerva protagonista al Science for Peace della Fondazione Veronesi

CREMONA (10 novembre 2020) - Il progetto Minerva, l’innovativa applicazione in corso di sperimentazione a Cremona, Crema e nel Cremasco e che vede i mezzi della raccolta dell’igiene urbana come vere e proprie sentinelle digitali grazie all’utilizzo di tecnologie legate al mondo dell’IoT (internet of things) e dell’intelligenza artificiale, sarà una delle esperienze della giornata dedicata domani 11 novembre a “Risorse e Sostenibilità” di Science for Peace, l’annuale Conferenza promossa da Fondazione Veronesi e Università Bocconi.

Oltre a offrire un focus sull’emergenza sanitaria legata al Covid-19, la Conferenza dedica sei giorni in streaming, dal 9 al 14 novembre, alle più recenti scoperte scientifiche e alle loro applicazioni, quali il Gene Editing e l’Intelligenza Artificiale. Nell’ambito di un Focus sulle città, verranno nella giornata dell’11 novembre messe in luce le nuove opportunità offerte dall’intelligenza artificiale per la gestione dei rifiuti, per contrastare il cambiamento climatico, per gestire le città in maniera sempre più “smart and green”, per il trasporto pubblico, per la gestione ottimale delle risorse energetiche e per la qualità della vita dei cittadini del futuro. (Qui https://science.fondazioneveronesi.it/risorse-e-sostenibilita/ il programma dell’11 novembre). Proprio in questa cornice, verrà presentato domani, attraverso un filmato realizzato negli scorsi giorni, il progetto Minerva.

