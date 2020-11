Guasto tecnico, caos sulla linea Milano-Cremona-Mantova

PIZZIGHETTONE (10 novembre 2020) - Ritardi fino a 70 minuti questa mattina sulla linea Milano-Cremona-Mantova, sembra per un guasto tecnico al passaggio a livello di Pizzighettone. Gli automobilisti hanno lamentato colonne - anche di mezzi pesanti - al passaggio a livello di Roggione, già da tempo nel mirino per le lunghe attese. In merito Rfi ha comunicato che "Al passaggio a livello di Pizzighettone tutto si é svolto in sicurezza, i nostri sistemi hanno segnalato il guasto ed il treno é stato fermato". Guasto che ora è stato ripristinato.

