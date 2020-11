Il disegno di Sofia nel libro «L’Ickabog» di J.K. Rowling

CASTELLEONE (10 novembre 2020) - Occhi chiari, sorriso contagioso, il sogno di scrivere e disegnare libri per l’infanzia quando sarà grande: Sofia Segalini ha 12 anni, è di Castelleone ed è tra i trentaquattro ragazzini italiani vincitori di un concorso, anzi di un torneo pensato per l’uscita del nuovo romanzo di J.K. Rowling. Ne L’Ickabog non ci sono né Harry Potter né nessun altro personaggio della saga, ma gli ingredienti cari alla scrittrice inglese - mistero, magia e avventura - ci sono tutti. Il romanzo arriva oggi nelle librerie di tutto il mondo e in Italia è edito da Salani nella traduzione di Valentina Daniele. Ogni Paese ha un’edizione diversa, arricchita ciascuno dai disegni di bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni che la scorsa estate hanno partecipato al torneo.

Il torneo si è aperto il 3 giugno 2020 e ha visto la pubblicazione di nuovi capitoli ogni giorno lavorativo della settimana fino al 24 luglio, termine della disponibilità in rete del testo e data di scadenza della partecipazione all'iniziativa. Ha partecipato anche Sofia - che attualmente frequenta la terza media alla Sentati di Castelleone - e ha vinto, illustrando il momento in cui Robi si nasconde in un campo di barbabietole.

