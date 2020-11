Ecosistema urbano, Cremona sale al 13esimo posto

CREMONA (9 novembre 2020) - Cremona si conferma tra le venti città più virtuose in Italia e scala quattro posizioni - salendo dal 17esimo al 13esimo posto - nella classifica dell'Lo dice Ecosistema Urbano 2020, il report annuale sulle performance ambientali dei capoluoghi italiani stilato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 ore. Sul podio Trento, Mantova e Pordenone.

La nostra città è seconda in Italia per piste ciclabili e tra le ultime posizioni per quanto riguarda le Pm10, gli incidenti stradali e i passeggeri del trasporto pubblico.

Ecco la posizione per tutti gli indicatori