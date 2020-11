Castelvetro, la protesta dei commercianti continua a Mattino Cinque

CASTELVETRO (9 novembre 2020) - Continua la protesta dei commercianti locali, in diretta a Mattino Cinque. Nadia Bragalini, in loro rappresentanza, ha ribadito il paradosso: il paese è in zona gialla e i negozi possono restare aperti, ma sono vuoti perché il bacino di utenza cremonese è bloccato in zona rossa. “Stiamo perdendo l’80% del fatturato - hanno sottolineato gli esercenti - e non abbiamo diritto ai ristori perché potenzialmente aperti”.