A messa in zona rossa con l’autocertificazione

CREMONA (9 novembre 2020) - La prima messa in zona rossa con autocertificazione, senza autocertificazione in tasca o in borsa. «Non ce l’ho». Se la sono scordata molti fedeli entrati ieri in Duomo per la messa delle 11. Nessun problema. Perché nella sacrestia della Cattedrale, erano stati prestampati i moduli. «L’ho fatto per le persone anziane che chiedevano. Se lo chiedono, lo diamo», spiega don Attilio Cibolini, 74 anni, lo scorso luglio nominato rettore della Cattedrale dal vescovo Antonio Napolioni. Al termine della funzione celebrata da monsignor Ruggero Zucchelli, dal pulpito don Attilio ricorda le nuove disposizioni. «I fedeli che si recano alle Chiese per le celebrazioni o per la preghiera personale devono avere con sé una copia di autodichiarazione, barrando la motivazione: Altri motivi». In questo modo, «si facilitano gli eventuali controlli dell’autorità pubblica che possono avvenire sul tragitto tra la propria residenza, il proprio domicilio o la propria dimora e la chiesa». Si ricorda, inoltre, che «sono sospese le attività ricreative e formative degli oratori che restano chiusi».

