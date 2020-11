Compri il giornale in edicola e hai il caffè scontato al bar

CORTE DE' FRATI (9 novembre 2020) - «Il mio negozio resta aperto quindi voglio aiutare chi si trova più in difficoltà». Quando sensibilità verso i colleghi commercianti costretti a molte limitazioni, inventiva e spirito d’iniziativa si fondono per dar vita a un’idea utile e originale: compri il giornale La Provincia in edicola e hai il caffè d’asporto scontato al bar a 90 centesimi. Il tutto per due domeniche consecutive e restando direttamente in piazza Roma a Corte de’ Frati. Sì perché l’edicolante Gaia Pedracini de ‘L’angolo di Gaia’ ha deciso di sostenere Silvia e il fratello Rossano Camisani del Bar Centro di piazza Roma e Marco Rozzi e Laura Milini del bar Al 56 (sempre di piazza Roma), locali alle prese con le numerose restrizioni date dal lockdown. La formula ideata prevede quindi buoni sconto caffè validi domenica mattina per il Bar Centro e per quella successiva, domenica 22 novembre, per Al 56.

