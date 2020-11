Furti in serie al corriere. «Rinvio a giudizio per 22»

MONTICELLI D'ONGINA (9 novembre 2020) - Processo imminente per alcune delle persone coinvolte nella maxi inchiesta Stealing job dei carabinieri di Fiorenzuola D’Arda, che lo scorso luglio avevano portato alla luce furti protratti nel magazzino logistico del corriere Sda a San Nazzaro: in tre anni era stata sottratta merce per 10 milioni di euro. Il pubblico ministero Matteo Centini ha infatti chiesto il giudizio immediato per 22 uomini residenti fra Piacentino e Cremonese, una invece la richiesta di patteggiamento e per altri 14 è appena arrivato l’avviso di chiusura indagini. Terminato il lavoro della Procura, dunque, la vicenda si sposterà nelle aule del tribunale di Piacenza. Sono 131 le persone coinvolte, di cui 37 destinatari di ordinanze di misura cautelare e 94 denunciati. Pesanti le accuse: associazione per delinquere finalizzata al furto, ricettazione e peculato, contestato in quanto Sda è un’azienda del gruppo Poste italiane e dunque le consegne rientrano nel servizio pubblico.

