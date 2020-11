Addio a Harry, ex calciatore e dirigente

SORESINA Da due settimane lottava in terapia intensiva a causa di un problema cardiaco, accusato all'improvviso tra il 18 e il 19 ottobre. In ospedale a Crema si sono vissuti lunghi giorni tra speranza e sconforto, poi ieri mattina è arrivata la notizia che ha gelato una città intera: Harry Zanuttigh non ce l’ha fatta. È scomparso a 49 anni, senza più riprendersi dal malore che l’ha strappato alla moglie Vanessa e ai figli Nicola (19 anni) e Manuel (13). In città era conosciuto da tutti, sia per la professione che svolgeva, era un artigiano elettricista, sia per la passione per il calcio, che l’ha spinto a calcare per tanti anni i campi da calcio prima come giocatore e poi come dirigente della Gilbertina, ai tempi dell’avventura in Terza categoria.

