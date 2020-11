Argini e sentieri dell’Oglio. Comincia la ricostruzione

​​​​​SONCINO (9 novembre 2020) - Superati anche gli ultimi, immancabili, inghippi burocratici adesso il maxi piano per la ricostruzione degli argini e dei sentieri lungo il fiume da Calcio a Orzinuovi, passando per Pumenengo e Soncino è finalmente pronto a partire. «L’introduzione di una nuova piattaforma digitale da parte di Regione Lombardia ha creato disguidi e incomprensioni che hanno portato i forestali a ritardare lo svolgimento delle pratiche ma tutto dovrebbe risolversi in breve tempo e la ditta specializzata – spiega il presidente del Parco Oglio Nord Luigi Ferrari – è già pronta a ripulire l’area. Siamo fiduciosi».

