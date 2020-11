Così il Covid si 'mangia' i soldi dei cremonesi

CREMONA (9 novembre 2020) - Quest’anno, a causa del Covid, si stima che ogni cremonese perderà mediamente 2.600 euro. Per la precisione: 2.641. Con una variazione percentuale negativa del 9,4% rispetto al 2019. È la fotografia che emerge dall’indagine condotta dall’Ufficio Studi della Cgia di Mestre sulla contrazione del valore aggiunto per abitante a livello provinciale: in pratica, un’analisi del depauperamento della disponibilità economica della popolazione come riflesso dell’economia schiacciata dall’impatto del morbo e della produzione rallentata a causa della pandemia. Lo studio è ancora più allarmante se si guarda all’Italia nel suo complesso: secondo i calcoli eseguiti, infatti, complessivamente il Pil scenderà del 9,7% tornando indietro di 22 anni. E al Sud il contraccolpo sarà ancora più pesante, con il Pil del solo Mezzogiorno destinato a scivolare ai livelli del 1989. In termini di ricchezza, pertanto, si «retrocederà» di ben 31 anni.

Analizzando la situazione provincia per provincia, si nota subito come sia Milano a soffrire di più della diminuzione di ricchezza: ogni abitante perderà 5.575 euro, posizionandosi in testa alla classifica nazionale. Guardando alla Lombardia: si deve scendere fino all’11esimo posto per trovare Bergamo, dove i residenti si ritroveranno con 3.251 euro in meno in tasca; in 17esima posizione c’è Brescia, con 3.093 euro mancanti rispetto all’anno precedente; quindi Lecco (20esima posizione con meno 2.937 euro), Mantova (30esima, meno 2.703 euro), Como (35esima, meno 2.642 euro) e subito dopo, alla posizione numero 36, ecco Cremona che passa da un valore aggiunto procapite di 28.013 euro a 25.372, perdendo appunto 2.641 euro, cifra più alta rispetto a quella mediamente calcolata a livello nazionale di 2.484 euro. Seguono più distanziate Monza-Brianza, Varese, Pavia, Sondrio, Lodi.

