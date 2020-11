Monticelli, celebrato il 4 Novembre in forma ridotta

MONTICELLI D’ONGINA (8 novembre 2020) - Nel borgo pallavicino il 4 novembre è stato celebrato oggi, in forma ridotta con la sola presenza degli amministratori comunali e dei rappresentanti delle associazioni, fra cui alpini e protezione civile. Il sindaco Gimmi Distante e il vice Giuseppe Papa hanno posizionato corone d’alloro ai monumenti di capoluogo e frazioni, poi la presenza alla messa in collegiata. Lì don Stefano Bianchi ha fatto riferimento alle parole di Papa Francesco, esortando alla speranza è alla non rassegnazione.

